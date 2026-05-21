Строительство медицинского комплекса в Мытищах: работы идут полным ходом

На строительной площадке в городском округе Мытищи активно ведутся работы по возведению нового медицинского комплекса. Специалисты одновременно осуществляют несколько процессов: выносят сети и возводят монолитные конструкции административного здания, перехода и основной секции. На данный момент уже залито более 5 тысяч кубометров бетона.

Начальник участка Николай Филиппович отметил, что переключение канализации выполнено примерно на 50%, причем этот этап оказался самым сложным из-за необходимости работы со шпунтами. Водопровод готов на 95%, а вынос кабельных линий — на 90%. Теплосеть также завершена примерно на 70%.

Ежедневно на объекте трудятся 157 рабочих и 5 представителей инженерно-технического персонала, задействовано 22 единицы техники.

После завершения строительства здесь появится семиэтажный медицинский комплекс площадью более 110 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 800 коек. В комплексе разместятся родильный дом, сосудистый центр, а также отделения терапии и хирургии.

Напомним, что строительство началось в 2025 году после сноса нескольких старых корпусов, а завершить работы планируют в 2030 году.