Строительство лестниц началось на путепроводе в Воскресенске | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 16:40 Строительство лестниц началось на путепроводе в Воскресенске Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

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Капитальный ремонт путепровода «88 км» продолжается в Воскресенске. Уже началось возведение новых лестничных сходов, там также обустроят тротуары, обновят опоры и балки пролетных строений.

В ближайшее время на путепроводе организуют реверсивное движение в связи с ремонтом второй полосы.

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«Очень ждем завершения ремонта. Мы ежедневно возим сына в школу по этой дороге и, конечно, разница между обновленной полосой и той, которую предстоит отремонтировать, колоссальная. Здесь было много ям, из-за этого были пробки и аварии. По новой полосе ездить — одно удовольствие и, главное, безопасно!» — поделилась жительница Воскресенска Евгения Савельева.

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Ремонт путепровода ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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