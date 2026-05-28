Строительство лечебного корпуса в психиатрической больнице им. В. И. Яковенко близится к середине

Возведение нового лечебного корпуса на 420 коек психиатрической больницы №2 имени В. И. Яковенко продолжается в Московской области.

По словам начальника участка подрядной организации ООО «Воздвижение» Александра Леонтьева, строители укрепляют подпорную стенку, благоустраивают территорию и прокладывают проезды и ливнесток. Они также возводят лестницы в подвал здания.

Общая площадь нового корпуса — 16 тысяч кв. м. Комплекс разбит на зоны: палаты пациентов, кабинеты врачей, технические помещения и так далее. Здание полностью остеклили, установили радиаторы отопления и смонтировали металлоконструкции. Строители утеплили и облицевали большую часть фасада.

На стройке трудятся 107 инженеров и рабочих, которые задействовали несколько единиц спецтехники. Все необходимые материалы есть в наличии.

Реконструкцию начали в марте 2023 года. На сегодня общая строительная готовность — 75 %. Сдать новый корпус в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2026 года. Объект включили в нацпроект «Здравоохранение» и госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».