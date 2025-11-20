Строительство крупного жилого комплекса стартовало в Наро-Фоминском округе

В деревне Мартемьяново Наро-Фоминского округа стартовало строительство жилого комплекса «Март Парк». Там начали возводить первые два дома. Объекты держит на контроле Главгосстройнадзор региона.

По проекту в ЖК будет построено две многоэтажки общей площадью в 12 тысяч квадратных метров. В них расположат 155 квартир. Также на территории возведут 106 таунхаусов, рассчитанные на 889 квартир.

В комплексе наладят социальную инфраструктуру: там появится школа, детский сад и торговый центр. Район станет полноценным жилым сообществом со всеми удобствами.

Специалисты Главгосстройнадзора Московской области отметили, что у проекта есть отличительная особенность — он будет комфортен для семей с детьми и пожилых людей.

На территории расположат зеленые зоны, аллеи для прогулок, игровые площадки, а также места для досуга и спортивных занятий.

Реализация проекта внесет значительный вклад в развитие жилищного фонда Подмосковья.