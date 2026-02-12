Строительство крупного логистического комплекса завершат в Химках

Новый комплекс будет рассчитан на круглосуточную обработку больших объемов грузов. В нем будут храниться и обрабатываться товары народного потребления, включая питьевую воду.

Степень готовности объекта превышает 76%. Информацию подтвердили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Площадь логистического комплекса превысит 8,2 тысячи квадратных метров. Проект предусматривает интенсивный режим работы с возможностью приема, сортировки и отправки более 1 тысячи тонн грузов в сутки в круглосуточном формате.

Запуск комплекса намечен на второй квартал 2026 года. После открытия объект создаст около 50 новых рабочих мест, повысит эффективность логистики для дистрибьюторов и станет дополнительным фактором экономического развития территории в районе деревни Перепечино.