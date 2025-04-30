Строительство котельной в поселке Шатурторф завершат к 1 сентября

Работы по возведению современной блочно-модульной котельной продолжаются в муниципалитете. Глава округа Николай Прилуцкий провел на объекте совещание с генеральным директором «Мособлгаза» Игорем Барановым.

Руководитель муниципалитета рассказал, что подрядная организация соблюдает достигнутые договоренности и планирует нарастить темп строительства. «Держу ситуацию на личном контроле», — заверил Николай Прилуцкий.

Новая котельная в Шатурторфе должна заработать к началу отопительного сезона. К 1 сентября подрядчик обещает подготовить объект к пуско-наладочным работам.

Напомним, что в 2025 году в муниципальном округе планируется строительство еще четырех котельных: в микрорайоне Керва и поселках Мишеронский, Радовицкий и Бакшеево. Работы по модернизации планируют выполнить еще на шести котельных: в городе Рошаль на улицах Лесная и Коммунаров, в рабочем поселке Черусти, селах Дмитровский Погост и Середниково, а также в поселке Осаново-Дубовое.