Строительство котельной начали на улице Урицкого в Зарайске

В Зарайске на улице Урицкого строится новая современная котельная в рамках народной программы «Единой России». Станция нового поколения будет оснащена автоматическими датчиками контроля температуры, которые будут регулировать подачу тепла без участия человека: увеличивать ее при похолодании и снижать при оттепели.

Ввод в эксплуатацию запланирован на этот год.

«Очень рад, что у нас строят новую котельную. Старая не всегда справлялась, особенно в сильные холода. Надеемся, что теперь зимой не будет перебоев с теплом», — поделился житель Зарайска Андрей Новиков.

В округе также ведется реконструкция тепловых сетей в деревне Алферьево — готовность превысила 57%. В Зименках продолжаются работы по замене систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Обновляются сети на ПМК-6, а также на улицах Комсомольской, Дзержинского и Карла Маркса.

Параллельно идет капитальный ремонт очистных сооружений в деревне Гололобово. Все устаревшее оборудование заменят на современные аналоги. Готовность объекта высокая, завершить работы планируют до конца года.

«Этот год у нас насыщенный, особенно в коммунальной сфере. Мы работаем по наказам жителей — это народная программа „Единой России“, поэтому стараемся делать все без задержек. Мы понимаем, что за каждым наказом стоят люди, поэтому срывы сроков недопустимы. Наша задача — сделать так, чтобы зимой в каждом доме было тепло, а летом — чистая вода», отметил заместитель главы по благоустройству, кандидат в депутаты Мособлдумы от «Единой России» Станислав Шруб.

«Единая Россия» продолжает формирование новой народной программы на следующее пятилетие. Жители Подмосковья уже направили более 200 тысяч инициатив. Предложения принимаются в общественных приемных партии, по телефону 8-800-200-89-50 и на сайте естьрезультат.рф.