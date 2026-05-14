Строительство корпуса гимназии в Солнечногорске близится к завершению

Строительство нового учебного корпуса гимназии №6 в городском округе Солнечногорск, рассчитанного на 300 мест, достигло финальной стадии. Готовность объекта составляет 92%.

На площадке активно ведутся работы по озеленению и благоустройству территории, демонтажу временных дорог. Внутри здания завершается отделка помещений, устанавливаются ограждения лестничных клеток, системы вентиляции и необходимое оборудование.

Прораб Павел Савельев отметил, что особое внимание уделяется пищеблоку, где производится установка специализированной техники: «Повара будущей столовой получат мясорубки, хлеборезки, тестомесильные и сеятельные машины». Параллельно идет сборка столов и стульев.

Сдача нового учебного корпуса гимназии №6 запланирована к сентябрю 2026 года. Благодаря этому учебному заведению удастся отказаться от второй смены и организовать учебу в одну смену. Строительство ведется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».