Строительство корпуса для детского сада № 3 началось в Дмитрове

В Дмитрове началось строительство дополнительного корпуса на 100 мест для детского сада № 3 «Сказка» в микрорайоне ДЗФС. Основное здание на 240 мест было построено в 1982 году и нуждается в расширении.

Министерство жилищной политики Московской области, администрация Дмитровского округа и группа компаний «Архитектор» заключили договор о развитии территории. Застройщик должен возвести не только корпус детского сада на 100 мест, но и два многоквартирных дома на улице Спасской в жилом комплексе «Шоколад» и многоуровневый паркинг.

«Администрация округа делает все, чтобы у нас работали социально ответственные инвесторы. Дмитровский муниципальный округ очень привлекателен для бизнеса, в том числе и крупного, который готов строить центры, предприятия, жилые комплексы именно на Дмитровской земле. Но мы всегда ведем переговоры о том, чтобы инвесторы вкладывали средства и в социальную сферу: помогали строить дороги, реконструировать наши соцучреждения, объекты культуры и образования», — отметил Иван Курданин, глава Дмитровского муниципального округа.

Проект комплексного развития территории позволит увеличить количество мест в детском саду и повысить качество инфраструктуры для жителей микрорайона.