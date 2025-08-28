Строительство Кирилло-Мефодиевского храма в Балашихе завершили на 65%

В микрорайоне Железнодорожный на Рождественской улице продолжается строительство Кирилло-Мефодиевского храма, которое уже выполнено на 65%. Этот храм станет важным духовным и культурным центром для жителей Балашихи, объединяя верующих и молодежь города.

На текущий момент строительная бригада активно работает над созданием основания для купольной части храма. Завершается кирпичная кладка барабанов, после чего начнется заливка сводов и установка куполов. По проекту предусмотрено пять больших куполов и один малый, которые придадут храму величественный облик.

Площадь нового храма составит около 400 квадратных метров, и он сможет вместить до 500 прихожан одновременно. В здании разместятся верхний и нижний храмы, а также воскресная школа, духовно-просветительский центр для молодежи, библиотека и трапезная. Это пространство станет не только местом для богослужений, но и центром духовного воспитания и просвещения.

Закладной камень Кирилло-Мефодиевского храма был торжественно заложен 13 августа 2013 года. Уже в апреле 2014 года рядом с будущим храмом была построена и освящена небольшая деревянная церковь, которая стала временным местом для богослужений. В сентябре того же года началось строительство основного здания. Благодаря пожертвованиям прихожан и поддержке организаций города были возведены стены и перекрытия нижнего храма. С 2020 года работы сосредоточились на создании железобетонной конструкции купольной части алтаря верхнего храма, а в мае 2021 года началось возведение колокольни.

Кирилло-Мефодиевский храм в Балашихе станет не только архитектурной достопримечательностью, но и важным духовным ориентиром для жителей. Строительство продолжается, и каждый желающий может внести свой вклад в этот значимый проект, поддержав создание нового центра веры и просвещения.