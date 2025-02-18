Строительство и реконструкцию 17 школ запланировали в Подмосковье в 2025 году
В 2025 году в Московской области запланировали строительство и реконструкцию 17 школ. На эти цели предусмотрено 32 миллиарда рублей. В Мособлдуме сообщили, что за ходом работ в каждом округе будут следить депутаты.
В Реутове уже открылась новая школа на 1,1 тысячи мест с IT-уклоном. В ее оформлении использовали изображения, посвященные «НПО машиностроения». Важно, что учащиеся образовательного учреждения смогут сотрудничать с предприятием. Инженеры компании будут проводить занятия, чтобы привлекать молодежь к техническим профессиям.
«Еще пару лет назад на этом месте был котлован и вместе с ним надежды со стороны жителей микрорайона на то, что здесь все-таки будет новая, современная школа. Тот застройщик, который изначально должен был построить учреждение, обанкротился. И решением регионального правительства при поддержке нашего губернатора в 2023 году школу начали достраивать», — прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Первый учебный день в новом здании пройдет 24 февраля, но уже сейчас для школьников проводят дополнительные занятия. В рамках сотрудничества со Сбером в школе открыт #ПростоКласс — образовательная платформа по IT-технологиям. В школе также есть современный медиацентр, где ученики смогут снять фильм о новом здании, используя профессиональное оборудование. Кроме того, образовательное учреждение оснащено камерами с искусственным интеллектом, что повышает уровень безопасности.
«Впечатления, конечно, очень положительные, потому что такой был быстрый и четкий темп, много рабочих, школа строилась активно. У нас и детки смотрели тоже с нашего класса, который был организован в детском саду по соседству, там прям окна в окна выходят», — отметила представитель родительского актива школы Юлия Ярутина.
Стены школы расписаны мотивирующими цитатами известных личностей. Слова президента Владимира Путина встречают ребят у входа в здание: «Вы первооткрыватели, потому что вам предстоит создавать будущее нашей страны, будущее России. Дерзайте, а мы всегда вас поддержим».