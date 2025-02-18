Строительство и реконструкцию 17 школ запланировали в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году в Московской области запланировали строительство и реконструкцию 17 школ. На эти цели предусмотрено 32 миллиарда рублей. В Мособлдуме сообщили, что за ходом работ в каждом округе будут следить депутаты.

В Реутове уже открылась новая школа на 1,1 тысячи мест с IT-уклоном. В ее оформлении использовали изображения, посвященные «НПО машиностроения». Важно, что учащиеся образовательного учреждения смогут сотрудничать с предприятием. Инженеры компании будут проводить занятия, чтобы привлекать молодежь к техническим профессиям.

«Еще пару лет назад на этом месте был котлован и вместе с ним надежды со стороны жителей микрорайона на то, что здесь все-таки будет новая, современная школа. Тот застройщик, который изначально должен был построить учреждение, обанкротился. И решением регионального правительства при поддержке нашего губернатора в 2023 году школу начали достраивать», — прокомментировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.