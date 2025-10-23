Строительство хоккейной коробки в микрорайоне Лопатинский проверили в Воскресенске

Хоккейную коробку завершают возводить в спортивном комплексе «Горняк» в Воскресенске. Ход работ проинспектировали народные избранники и активные жители округа.

Строить спортивный объект начали в августе. Сначала специалисты заасфальтировали площадку, затем собрали коробку.

Далее им предстоит поставить восемь мачт освещения и подключить электричество. Открыть новую хоккейную коробку должны уже в декабре.

В осмотре объекта также приняли участие те, кто активно занимается хоккеем в Воскресенске.

«Здесь собрались хоккеисты разных поколений — и те, кто играл в 60–70-е годы, и молодежь. Все ждут открытия коробки. Надеемся, что в декабре мы откроем ее хорошей игрой вместе с депутатами и нашими активными ветеранами», — сказал Заместитель председателя совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.