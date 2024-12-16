Строительство «Города на острове» завершат в Наро-Фоминске в 2035 году

Глава территориального управления Наро-Фоминска Евгений Клюшкин и коммерческий директор компании «Остов» Надежда Луценко обсудили развитие города с главным архитектором Подмосковья Александрой Кузьминой. Особый интерес вызвал проект «Город на острове», который планируется реализовать к 2035 году.

Александра Кузьмина побывала на новой смотровой площадке, откуда открываются красивые виды на Наро-Фоминск, а также осмотрела строящуюся часть набережной реки Нара. Участники встречи обсудили знаковый для региона проект «Город на острове». Его особенность — уникальное расположение.

Жилая застройка на острове, окруженном рекой, составит более 107 тысяч квадратных метров. Часть площадей предоставят для расселения жителей аварийного фонда. Набережные и пляж благоустроят, а для связи с другими районами города построят пешеходные и автомобильные мосты. Главный архитектор региона отметила, что этот проект демонстрирует успешную интеграцию исторических построек в современный район с многофункциональной городской средой.

Евгений Клюшкин подчеркнул, что встреча с Александрой Кузьминой предоставила возможность глубже понять потребности Наро-Фоминска и его жителей. «Мы уверены, что совместными усилиями сможем сделать наш город еще более привлекательным и удобным», – сказал руководитель территориального управления.