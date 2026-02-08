Строительство газопроводов начнется в пяти населенных пунктах Подмосковья

В нескольких населенных пунктах Дмитровского, Талдомского и Сергиево-Посадского округов приступят к строительству распределительных газопроводов.

Участие в программе газификации предусматривает соответствие двум критериям: наличие не менее 30 постоянно зарегистрированных жителей и соблюдение предельного лимита капитальных затрат — 450 тысяч рублей на одного жителя.

«Приоритет губернаторской программы — обеспечить голубым топливом как можно больше домовладений в регионе, создавая комфортные условия для жизни», — отметила Ирина Якунина, начальник сводно-аналитического отдела управления капитального строительства АО «Мособлгаз».

В 2026 году распределительные газопроводы построят в следующих населенных пунктах: * деревня Алешино (Дмитровский городской округ); * деревни Новая, Князчино и Серебренниково (Талдомский городской округ); * село Хомяково (Сергиево-Посадский городской округ).

Другие населенные пункты могут быть включены в программу до 2035 года. Для этого необходимо обратиться в Министерство энергетики Московской области.

Проверить статус и сроки газификации своего населенного пункта можно на интерактивной карте на сайте АО «Мособлгаз». Более подробная информация о критериях программы, нормативных документах и порядке подачи заявок размещена на официальном сайте компании.