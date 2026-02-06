Строительство газопровода в СНТ «Южное» продолжили несмотря на непогоду

Работы по строительству распределительного газопровода в СНТ «Южное» идут полным ходом, несмотря на неблагоприятные погодные условия в виде снегопадов и низких температур. Бригады работают планомерно, соблюдая все установленные сроки и технологические требования.

До конца первого квартала этого года планируется выполнить следующие задачи: проложить 2 900 метров новых газовых сетей; начать строительно-монтажные работы внутри границ участков заявителей.

На данный момент зафиксировано уже 100 заявок от жителей товарищества, что свидетельствует о высоком интересе к программе социальной газификации и готовности собственников подключиться к газовым сетям.

Важно отметить, что газопроводы до границ товарищества прокладываются бесплатно в рамках программы. Разводка газовых сетей внутри СНТ, включая территории товарищества и до границ участков, оплачивается жителями самостоятельно.

Стоит помнить, что СНТ имеет право присоединиться к программе социальной газификации только при условии, что оно находится в границах населенного пункта. Это ключевое требование, которое необходимо учитывать при подаче заявки.

Все подробности о газификации СНТ, включая порядок подачи заявок, сроки и условия участия, доступны на официальном сайте Мособлгаза.