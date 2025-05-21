Строительство газопровода в деревне Калугино началось в Серпухове

Протяженность газопровода составит почти семь с половиной километров. Работы в рамках губернаторской программы газификации Подмосковья проводит компания «Мособлгаз».

Временно исполняющий полномочия главы Серпухова Алексей Шимко рассказал, что с жителями деревни Калугино, в которой проживают 150 человек, провели предварительную встречу: обсудили сроки и способы выполнения работ, а также вопросы благоустройства.

Основная часть газопровода будет проложена современным методом горизонтально направленного бурения, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Всего будут газифицированы 272 объекта, включая жилые дома и коммунально-бытовые объекты. Работы завершатся осенью текущего года. А со следующего года жители Калугино смогут подать заявку на бесплатное подключение газа до границ участка.

«Важно, что по просьбе жителей в проекте учтена возможность газификации восстановленного храма Николая Чудотворца», — добавил Алексей Шимко.