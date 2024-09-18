Еще 1,5 километра газопровода проложат на Санаторной улице в Балашихе

В Балашихе идут работы по строительству газопровода, включенные в программу «Социальная газификация». Одним из сложных участков оказалась улица Санаторная. Для того, чтобы подключить ее к голубому топливу, нужно проложить 1500 метров распределительного газопровода.

Заместитель директора филиала Сергей Стародубов рассказал, что здесь газовики ведут пилотное бурение с помощью специализированной техники ГНБ.

«Объект сложный. Нам было необходимо сначала оформить землеустроительную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства, ведь это лесопарковая зона. Несмотря на долгие сроки строительства, мы были с заявителями на связи, информировали о выполнении работ и сложностях, которые встали у нас на пути. Спасибо огромное им за терпение и понимание. Сегодня мы возобновили строительно-монтажные работы и до конца сентября планируем их завершить», — сказал Сергей Стародубов.

Социальная газификация — это федеральная программа, по которой государство бесплатно проводит газ от магистральной трубы до границ домовладений. Стать участником программы может любой житель, если его населенный пункт газифицирован. Подать заявки можно через портал РПГУ, госуслуги, МФЦ и на сайте Мособлгаза.

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