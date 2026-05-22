Строительство газопровода начали в деревне Субботино в Воскресенске

Компания «Мособлгаз» приступила к строительству газораспределительных сетей в деревне Субботино. Это еще один населенный пункт, в котором реализуют губернаторскую программу «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Протяженность газовых коммуникаций среднего и высокого давления составит 2,5 километра. Укладку газопроводов завершат в текущем году. После окончания работ местные жители смогут подключать газ по президентскому проекту «Социальная газификация».

Представители «Мособлгаза» 6 июня проведут встречу с жителями деревни, на которой расскажут о том, как подавать заявки, какие документы понадобятся для газификации и как подготовиться к подключению «голубого топлива».

За время реализации масштабного проекта, который стартовал в регионе в июне 2021 года, «Мособлгаз» построил 4,9 тысячи километров новых газопроводов и обеспечил газом свыше 250 тысяч жителей региона.