Строительство газопровода для жителей деревни Исаково начали в городском округе Истра

Специалисты «Мособлгаза» приступили к активной фазе строительства газораспределительных сетей в деревне Исаково под Истрой. Работы ведутся в рамках президентской программы «Социальная газификация».

Общая протяженность нового газопровода составит более 1,3 километра. В грунте прокладывают полиэтиленовые трубы. Этот материал отличается высокой прочностью и устойчивостью к коррозии, поэтому прослужит долго. Сварщики уже монтируют опуски для установки газового шкафа. Оборудование будет регулировать давление в сети.

«Новые сети позволят подключить к газу десятки частных домов. Мы планируем завершить прокладку уличного газопровода и подвести трубы к границам участков местных жителей», — рассказали в компании.

Финальным этапом станут пусконаладочные работы и проверка оборудования. После этого голубое топливо начнет поступать в дома. Жители Исаково давно ждали подключения к газу и активно участвуют в программе. Новые коммуникации значительно повысят комфорт проживания в деревне и снизят расходы на отопление.