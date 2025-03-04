Строительство фельдшерско-акушерских пунктов под Егорьевском завершат в апреле

Жители трех населенных пунктов — деревень Поповская и Колычево, а также села Лелечи — уже в апреле смогут получать первичную медицинскую помощь в комфортных и современных условиях. Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов подходит к завершению.

Медицинские пункты примут первых пациентов уже в апреле.

«Каждый из фельдшерско-акушерских пунктов включает в себя несколько функциональных помещений, спроектированных с учетом потребностей как медицинских работников, так и пациентов», — отметили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В каждом объекте предусмотрены кабинеты для фельдшера, прививочная, смотровая и процедурная, а также палаты, предназначенные для длительного пребывания пациентов.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».