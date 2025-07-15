Строительство фармзавода началось в Солнечногорске

Российская компания «Авексима» начала возведение фармацевтического кластера. Он будет располагаться на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск.

Общая площадь современного производственного комплекса превысит 170 тысяч квадратных метров.

«Компания „Авексима“ приступила к строительству комплекса, где планирует осуществлять весь цикл производства лекарственных препаратов. Так, инвестпроект включает в себя создание лаборатории, где компания займется разработкой новых лекарств. Инвестиции в проект составляют порядка 6,5 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Первая очередь комплекса должна быть введена в эксплуатацию в 2027 году, а полное завершение проекта запланировано в течение восьми лет.

«Реализация нового инвестиционного проекта на территории округа даст возможность предприятию расширить возможности в создании инновационных лекарственных препаратов. Помимо этого, после ввода комплекса в эксплуатацию планируется создание около полутора тысяч новых рабочих мест для местных специалистов», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Новый завод будет заниматься разработкой и производством лекарственных средств для лечения широкого спектра заболеваний, включая кардиологические, эндокринологические, гастроэнтерологические, гинекологические, дерматологические, неврологические, иммунологические и онкологические.