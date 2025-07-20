Строительство еще одного овощехранилища завершили в Коломне

Аграрное предприятие «Сергиевское» получило разрешение на ввод в эксплуатацию овощехранилища мощностью в две тысячи тонн. Это уже третий склад сельхозкомпании, который открыли в Коломне в этом году.

Как пояснили на аграрном предприятии, проект по строительству трех овощехранилищ суммарной емкостью более восьми тысяч тонн по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева завершили.

«Инвестиции составили 90 миллионов рублей», — добавили в «Сергиевском».

По словам главы городского округа Коломна Александра Гречищева, в Подмосковье действуют федеральная и региональная программы, по которым аграриям компенсируют часть затрат при реализации инвестпроектов по созданию овощехранилищ.

«Открытие нового овощного склада в „Сергиевском“ играет важную роль в продовольственной безопасности региона», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Напомним, что аграрное предприятие «Сергиевское» основали на базе одноименного совхоза, история которого началась в 1930 году. Здесь выращивают овощи, пшеницу и другие сельскохозяйственные культуры. Помимо этого, на предприятии производят рассаду овощных культур и декоративных растений. Так, в прошлом сезоне агрономы «Сергиевского» собрали свыше 8000 тонн картофеля, более 7700 тонн овощей и 1850 тонн зерновых.