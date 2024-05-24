Строительство еще 4 корпусов началось в ЖК «Каштановая Роща» в Одинцове

Новый девелопер нарастил темпы строительства ЖК «Каштановая роща» в Одинцове. Вдобавок к первому корпусу возводят еще четыре.

В Минжилполитики Подмосковья рассказали, что объект у бывших владельцев приобрела Группа компаний «АльфаСтройИнвест». На момент заключения сделки в стройке находился только первый корпус, а сейчас возводят пять. Уровень готовности домов разный.

На финальной стадии работ находится корпус 1.3. Его ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2024 года, после чего начнется передача ключей собственникам 176 квартир.

Все дома состоят из 18 этажей с разным количеством квартир. На подземном уровне предусмотрено размещение кладовых помещений.

В ЖК «Каштановая роща» запланировано строительство 22 корпусов комфорт-класса. На территории появятся собственные детские сады, школа и поликлиника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».