Строительство дымокамеры для тренировок спасателей начали в Шатуре

На территории 8-й пожарно-спасательной части в Рошале началось строительство дымокамеры — специализированного объекта для подготовки газодымозащитников. Подобного тренировочного помещения в пожарных подразделениях округа до этого момента не было. Тренировки руководящего состава проходили в аналогичных камерах в соседних округах.

Дымокамера позволит проводить практические занятия в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке пожара. Здесь спасатели смогут отрабатывать действия в задымленных помещениях, учиться ориентироваться в условиях ограниченной видимости, искать пострадавших и работать с тяжелым оборудованием.

«Газодымозащитников необходимо регулярно тренировать, чтобы они могли грамотно действовать в задымленной зоне — как того требуют нормативные документы. Главная задача — спасти людей, если они находятся в помещении, сохранить материальные ценности и при этом самим выйти живыми», — подчеркнул начальник Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Сергей Аржанов