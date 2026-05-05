Дублер Пятницкого шоссе в Красногорске достроят к 2027 году

В Красногорске продолжается возведение дублера Пятницкого шоссе, который соединит «старое» Пятницкое шоссе в районе поселка Отрадное с выездной дорогой из деревни Юрлово. На новой дороге появятся два путепровода, автомобильный и пешеходные мосты через реку Синичку, а также разворотная петля при выезде на «старое» Пятницкое шоссе.

По данным Министерства транспорта Московской области, строительная готовность объекта достигла 32%. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил: «Ежедневно на площадке работают почти 100 рабочих и 33 единицы техники».

На вело-пешеходном мосту через реку Синичку строители приступили к монтажу пролетного строения в проектное положение. Параллельно на автомобильном мосту ведутся работы по сварке стыков ортотропных плит, армированию конструкций и демонтажу временных опор.

На участках основного хода продолжаются работы по устройству дорожных насыпей, монтажу очистных сооружений, разработке грунта и планировке откосов. Также идет строительство армогрунтовых подпорных стен, дождевой канализации и дорожного полотна.

Новая дорога улучшит транспортную ситуацию на Пятницком шоссе и обеспечит удобный доступ для жителей близлежащих населенных пунктов. Водители смогут сэкономить 20–30 минут. Открытие движения по дороге запланировано на 2027 год.