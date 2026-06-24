Строительство дублера Пятницкого шоссе идет по графику

Работы по строительству дублера Пятницкого шоссе ведется в соответствии с графиком. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Ежедневно на строительной площадке трудятся 16 дорожников и задействовано шесть единиц техники. Готовность дороги составляет 32%. Основные работы ведутся на искусственных сооружениях.

Велокомпозитный мостик и путепровод в районе деревни Сабурово готовы более чем на 90%. На автомобильном мосту через реку Синичку собирают металлоконструкции с левой стороны. На путепроводе в районе СНТ «Гея» завершили устройство буронабивных свай и ростверка, сейчас дорожные рабочие бетонируют опоры.

На участках основного хода дороги обустраивают элементы дорожной одежды. Движение по четырехполосному дублеру длиной более 5,2 километра планируется открыть к концу следующего года.