Строительство дорожного кольца ускорят по просьбе жителей в Звенигороде

30 сентября в Доме детского творчества в Звенигороде прошла выездная встреча администрации Одинцовского округа с горожанами. На ней присутствовало более 50 человек.

К депутату Мариане Кристалинской и главе Одинцовского округа Андрею Иванову обратились жители микрорайона Южный с просьбой ускорить строительство разворотного кольца на дороге. Раньше на этом месте стоял 17‑этажный дом, который снесли в декабре прошлого года.

Мариана Кристалинская отметила, что в Южном пока нет площадки для разворота транспорта. Заместители главы сейчас работают над проектированием разворотного кольца на этом участке дороги. Подготовка к строительству заняла много времени, поэтому нужно ускорить проектирование, чтобы снизить риск аварийных ситуаций.

Глава округа взял вопрос под личный контроль. Личный прием населения проходит в Звенигороде каждый последний вторник месяца. Любой желающий может прийти на выездную администрацию и задать вопросы заместителям главы и депутатам округа.