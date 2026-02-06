Строительство дороги «Путилково — Пятницкое шоссе» близится к завершению

В городском округе Красногорск продолжается строительство дороги «Путилково — Пятницкое шоссе». Она обеспечит связь микрорайонов с Пятницким шоссе и улучшит дорожную ситуацию на Путилковском шоссе.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, общая строительная готовность дороги составляет 67%. Завершить работы по строительству планируется в конце 2026 года.

Строители завершили монтаж металлического барьерного ограждения на мосту через реку Журавку. «Здесь продолжаются работы по сопряжению с основным ходом дороги», — рассказали в ведомстве.

Параллельно ведутся работы на подпорных стенах: выполняется уход за бетоном, армирование монолитной облицовки, демонтаж элементов опалубки, а также подготовка под облицовку.

Участок строительства определен от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилково. Общая протяженность четырехполосной автодороги составит 1,8 км. Также предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки. Для удобства и безопасности жителей обустроят пешеходную зону и велодорожку.