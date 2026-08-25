В городских округах Солнечногорск и Химки продолжается строительство автомобильной дороги Пятницкое шоссе — Саврасово-М10. По данным Минтранса Подмосковья, на объекте работают 14 человек и задействовано 2 единицы техники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что специалисты начали подготовку к строительству тротуара и велодорожки. Они пройдут у надземного пешеходного перехода на выезде из деревни Юрлово. Рабочие приступили к формированию присыпных обочин и восстановлению бортового камня. Также выполняется очистка металлоконструкций перехода и зачистка бетонной поверхности пола.

Напомним, что пешеходный переход длиной 42 метра расположен возле строящихся ЖК «Юрлово» и «Пятницкие луга». Он соединит зону застройки с деревней Федоровка. Объект будет оборудован пандусами, что обеспечит комфортное и безопасное передвижение людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детьми. Тротуар и велосипедная дорожка обеспечат связь жилого квартала в Сабурово с Пятницким шоссе. В этом году здесь появятся новые автобусные остановки.

Завершить строительство всего объекта планируется в четвертом квартале 2026 года.