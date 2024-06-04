Строительство дороги к «Сколково» завершат в Одинцове к концу года

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья в сотрудничестве с экспертами научно-исследовательской лаборатории «Мособлстройцнил» оценили ход строительства автодороги в Одинцове. Она предназначена для подъезда к инновационному центру «Сколково», начиная от транспортной развязки на 50 км МКАД.

Эксперты «Мособлстройцнил» оценили ровность покрытия дороги и взяли образцы асфальта для дальнейшей проверки качества материалов и их соответствия установленным стандартам. Второй этап строительства ведется от поворота к торгово-выставочному комплексу «Элитстройматериалы» до пересечения с улицей Луговой. Он имеет протяженность около двух километров.

Согласно проекту, этот участок предназначен для движения без светофоров. Также вдоль трассы планируется оборудование остановочных пунктов и создание нескольких пешеходных переходов. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2024 года.

Реализация проекта улучшит доступность жилых кварталов бизнес-класса «Резиденции Сколково» и рабочего поселка Заречье, а также предоставит жителям района новые остановки общественного транспорта и широкие тротуары.

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