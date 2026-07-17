Строительство дороги к домам многодетных семей завершили в Чехове

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил завершающий этап строительства дороги в деревне Антропово. Новый проезд обеспечит удобный и безопасный подъезд к участкам, где живут многодетные семьи.

«Дорогу завершили, сейчас в работе остаются два водопропускных устройства. Также будут устроены рвы по обочинам для отвода воды», — рассказал заместитель главы городского округа Чехов Александр Богомолов.

Протяженность новой дороги составляет 610 метров, площадь покрытия — более 2,7 тысячи квадратных метров. Основные работы по устройству проезда уже завершены: специалисты выполнили разработку грунта, подготовили песчаную подушку, укрепили основание геотекстилем и уложили финишный слой щебня.

Рабочая поездка главы округа была посвящена контролю за качеством выполненных работ. Вместе с представителями администрации Михаил Собакин осмотрел объект и обсудил последние этапы благоустройства территории.

«На сегодняшний день стройконтроль уже выезжал на объект. Сейчас представители подрядной организации подготовят необходимые документы», — отметил начальник отдела дорожной деятельности и безопасности дорожного движения Сергей Овчаров.

Новая дорога стала важным изменением для жителей Антропово. Раньше в непогоду подъезд к домам был затруднен, а часть проезда людям приходилось поддерживать самостоятельно.

«Долго мучились без дороги. По той стороне вообще не проехать было, здесь кое-как сами насыпали, потому что осенью ни проехать, ни пройти. Сейчас наконец-то нам сделали хороший въезд», — рассказала жительница деревни Антропово Ксения Максимкина.

За последние пять лет в Чехове построили 10 подобных дорог общей протяженностью более 20 километров. В 2026 году завершены работы на трех объектах. В планах муниципалитета — к концу 2028 года обеспечить твердым покрытием все поселки округа, где проживают многодетные семьи.