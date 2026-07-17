Строительство дороги к домам многодетных семей завершили в Чехове
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил завершающий этап строительства дороги в деревне Антропово. Новый проезд обеспечит удобный и безопасный подъезд к участкам, где живут многодетные семьи.
Рабочая поездка главы округа была посвящена контролю за качеством выполненных работ. Вместе с представителями администрации Михаил Собакин осмотрел объект и обсудил последние этапы благоустройства территории.
Протяженность новой дороги составляет 610 метров, площадь покрытия — более 2,7 тысячи квадратных метров. Основные работы по устройству проезда уже завершены: специалисты выполнили разработку грунта, подготовили песчаную подушку, укрепили основание геотекстилем и уложили финишный слой щебня.
«Дорогу завершили, сейчас в работе остаются два водопропускных устройства. Также будут устроены рвы по обочинам для отвода воды», — рассказал заместитель главы городского округа Чехов Александр Богомолов.
Подрядчик завершает оформление необходимой документации. Представители стройконтроля уже проверили объект, специалисты проводят геодезические работы.
«На сегодняшний день стройконтроль уже выезжал на объект. Сейчас представители подрядной организации подготовят необходимые документы», — отметил начальник отдела дорожной деятельности и безопасности дорожного движения Сергей Овчаров.
Новая дорога стала важным изменением для жителей Антропово. Раньше в непогоду подъезд к домам был затруднен, а часть проезда людям приходилось поддерживать самостоятельно.
«Долго мучились без дороги. По той стороне вообще не проехать было, здесь кое-как сами насыпали, потому что осенью ни проехать, ни пройти. Сейчас наконец-то нам сделали хороший въезд», — рассказала жительница деревни Антропово Ксения Максимкина.
За последние пять лет в Чехове построили 10 подобных дорог общей протяженностью более 20 километров. В 2026 году завершены работы на трех объектах. В планах муниципалитета — к концу 2028 года обеспечить твердым покрытием все поселки округа, где проживают многодетные семьи.