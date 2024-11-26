Лицей «Авиатика» и 2 детских сада построили в Лобне в 2024 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами муниципалитетов результаты года в строительстве и благоустройстве Лобни. В этом году в городе были открыты новые образовательные учреждения и продолжены важные инфраструктурные проекты.

Глава города Лобня Анна Кротова сообщила, что в текущем году завершены работы по строительству лицея «Авиатика» и двух детских садов. Также идут работы по капитальному ремонту пятой школы, которые должны завершиться в конце декабря, а ученики смогут вернуться в обновленное здание уже в январе. Введено в эксплуатацию новое здание поликлиники, рассчитанное на шестьсот посещений в смену.

На крупных инфраструктурных объектах также достигнуты важные этапы. В этом году откроется основной ход Северного обхода Лобни, а в следующем году продолжится развитие транспортной сети — будет построен северный подъезд к Лобне, съезд с обхода на улицу Гагарина и пешеходный переход через железнодорожные пути.

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