Строительство дополнительного корпуса к детскому саду «Сказка» начали в Дмитрове

В Дмитрове стартовало строительство нового корпуса детского сада «Сказка». Глава муниципального округа Иван Курданин принял участие в торжественном закладке капсулы времени в фундамент будущего здания.

Основное здание детского сада было возведено в 1982 году, и сейчас настало время для его расширения и обновления. Уже во втором квартале 2026 года количество мест в «Сказке» увеличится на 101 ребенка.

В новом корпусе разместятся пять групп детей. Здание будет полностью автономным, с собственным пищеблоком и спортзалом. Рядом появятся спортивные и игровые площадки. Территория детского сада объединится в единый комплекс.

Подрядчиком выступает ООО СЗ «ГК „Архитектор“, которое не только построит корпус, но и оснастит его всем необходимым оборудованием. Для строительства будут использованы материалы местных производителей, в частности, бетон поставит Дмитровский завод МЖБК.

Особой значимостью событию придало обращение к будущим поколениям, зачитанное главой округа. В послании выражена надежда, что несмотря на перемены, дети сохранят духовные ценности, нравственные ориентиры и патриотизм. Также звучит пожелание, чтобы «Сказка» оставалась местом, где рождаются таланты и прививается любовь к знаниям и родной земле.

Под письмом поставили подписи Иван Курданин, руководитель проекта строительства Дмитрий Кононенко и директор Дмитровского завода МЖБК Игорь Терентьев.

В завершение церемонии капсула с посланием была заложена в фундамент нового корпуса.

«Это знаковое событие не только для микрорайона ДЗФС, но и для всего города. Мы строим этот корпус для наших детей, для их будущих открытий и достижений. Важно, чтобы здесь царила атмосфера уюта и комфорта для воспитанников и сотрудников сада», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.