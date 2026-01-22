Строительство дома для переселенцев в Озерах вышло на завершающую стадию

В Озерах в районе Коммунистической площади завершается строительство важного социального объекта — пятиэтажного жилого дома, часть квартир в котором предназначается для переселенцев из аварийного жилья. Работы проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

По данным на 20 января, объект готов примерно на 85 процентов. Рабочие закончили монтаж внутренних коммуникаций и строительство внешних инженерных сетей — канализации, тепло- и водоснабжения и приступили к отделке общедомовых помещений. В ближайшее время застройщик планирует предъявить сети ресурсоснабжающим организациям для подключения здания к отоплению и другим системам жизнеобеспечения.

Жилой дом будет состоять из семи подъездов. Общая жилая площадь здания составит 7,9 тысячи квадратных метров. Пять этажей, оборудованных лифтами, благоустроенная придомовая территория, парковочные места и детская площадка — все это ждет будущих новоселов.

Завершить строительство объекта и передать дом администрации городского округа Коломна застройщик планирует уже в марте этого года.