Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья началось в Озерах

В Озерах в районе Коммунистической площади началось строительство пятиэтажного дома для переселенцев из аварийного жилья. Завершить работы планируют до конца 2025 года.

На объекте трудятся 24 рабочих и четыре единицы техники. Строители возводят монолитный фундамент, проводят бетонирование.

Пятиэтажный дом будет состоять из семи секций, в которых расположатся 193 квартиры. Общая площадь постройки — 7,9 тысяч квадратных метров.

Работы проводят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Дом сдадут в Озерах до конца 2025 года.

Всего в рамках нового этапа государственной программы по расселению домов в Коломне планируется обеспечить жильем 504 семьи — 1427 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе. Сейчас регион входит в топ-3 по темпам строительства коммерческого жилья, а по расселению ветхого фонда — на 69-м месте по оценке Фонда развития территорий.

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