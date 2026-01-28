Строительство детской поликлиники возобновили в Одинцовском округе

Подготовка к строительству будущей детской поликлиники на 220 посещений в смену стартовала на Нахабинском шоссе в Звенигороде. Объект уже начинали возводить ранее, но поставили стройку на паузу из-за смены подрядчика: предыдущий сорвал все заявленные сроки.

Теперь на стройплощадке работает новая подрядная организация.

«Сейчас идет подготовительный этап: территорию очищают от снега, монтируют подсобные помещения, обустраивают подъездные дороги. С 15 февраля планируется выход на основные работы — перенос инженерных коммуникаций и разработка котлована. Открытие поликлиники запланировано на 2027 год», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Добавим, что для возведения медицинского учреждения был выбран участок площадью 7312 квадратных метров, площадь самого здания — 5697 «квадратов». На первом этаже разместят профилактическое отделение, кабинеты неотложной помощи, инфекционных заболеваний и рентгенодиагностики. На втором — педиатрическое отделение и кабинеты специалистов. Дневной стационар, комнаты восстановления, реабилитации и лечебной физкультуры будут располагаться на третьем этаже, а врачи-стоматологи — на четвертом.

Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, а в кабинетах для врачей и пациентов установят комфортную мебель.