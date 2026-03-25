Строительство детской поликлиники на улице Мира в Чехове завершили на 90%

Больница на 500 посещений в смену возводится по государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023–2030 годы» в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ход работ на объекте проверили глава округа Михаил Собакин, главный врач Чеховской больницы Андрей Попов и представители администрации.

На сегодняшний день в поликлинике на улице Мира продолжаются пусконаладочные работы инженерных систем, а также оснащение кабинетов мебелью и необходимой техникой. Параллельно завершают отделочные работы. Снаружи активно идет благоустройство территорий и установка освещения. Ежедневно проводят уборку помещений, чтобы избежать оседания большого слоя пыли. Все работы осуществляются силами 163 рабочих, восьми инженерно-технических работников и четырьмя единицами техники.

В поликлинике разместят отделения педиатрии, стоматологии, неотложной помощи, кабинеты узких специалистов, УЗИ, ЭКГ, функциональной диагностики и реабилитации, комнаты здорового ребенка. Учреждение будет оснащено современным оборудованием. На третьем этаже откроется стоматологическое отделение с кабинетом рентгенодиагностики заболеваний зубов. На четвертом — кабинеты массажа, залы для лечебной физкультуры, приемные физиотерапевтов и психологов.

«По региональному стандарту в здании обустроены зоны комфортного ожидания и детские уголки, создана удобная навигация и доступная среда, уютные пространства для посетителей и медперсонала. Вся территория будет благоустроена: высажен газон, кустарники и деревья. Появятся детская площадка и велопарковка», — отметил Михаил Собакин.