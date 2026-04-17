Строительство детской поликлиники на улице Энтузиастов начали в Дубне
На правобережной площадке на улице Энтузиастов приступили к возведению детской поликлиники. Глава Дубны Максим Тихомиров на месте обсудил с подрядчиком ключевые моменты строительства.
Поликлиника будет представлять собой современное трехэтажное здание общей площадью 5 тысяч квадратных метров, где, в том числе, расположатся блок стоматологической поликлиники, отделение функциональной диагностики, дневной стационар и отделение реабилитации.
В настоящее время строители начали рыть котлован, затем приступят к бетонно-монолитным работам. Подрядная организация уже ранее капитально отремонтировала Дубненскую школу искусств — в срок и качественно.
Максим Тихомиров отметил, что открытие новой поликлиники, которая соберет всех лучших детских специалистов, станет важным событием для тысяч дубненских семей с детьми.
По проекту здание достроят в 2027 году. Продуманы подъезды и подходы к поликлинике, будут обустроены парковка и зоны отдыха, включая детскую площадку.