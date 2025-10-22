Строительство детского сада завершили в Лайково Одинцовского округа

Готовится к открытию новое дошкольное образовательное учреждение — муниципальный детский сад на 380 воспитанников в селе Лайково Одинцовского округа. Объект расположен на территории жилого комплекса «Рублевский квартал».

Новый детский сад — это 16 групп ребят в возрасте от года до семи лет. Объект возвел Фонд развития территорий в рамках национального проекта «Демография» за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Отметим, что еще в августе садик получил заключение о соответствии и управление образования приступило к приемке. Юридические процедуры стремятся завершить к началу декабря, чтобы открыть объект. Первыми воспитанниками станут более 80 детишек — это три группы.

Работы в здании уже закончены, специалисты лишь собирают и расставляют мебель. Садик располагает физкультурным и музыкальным залами, универсальными кружковыми кабинетами, медицинским блоком, кабинетами логопеда и психолога.