Строительство детского сада в ЖК «Союзный» близится к завершению

Строительство современного детского сада на 245 мест в жилом комплексе «Союзный» достигло финальной стадии. Объект готов более чем на 80%.

Рабочие занимаются внутренней отделкой помещений и благоустройством территории. На лестничных пролетах устанавливают светопрозрачные витражи. Они помогут максимально наполнить здание солнечным светом.

Фасад детского сада будет выполнен в комбинированном стиле с элементами бетонной плитки, которая будет перекликаться с фасадами многоквартирных домов жилого комплекса. Внутри предусмотрены 10 групп, две из которых предназначены для детей младше трех лет.

Проект также включает полноценный пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и служебно-бытовые помещения.

В течение лета планируется завершить строительство, передать детский сад муниципалитету и начать подготовку к открытию.