Строительство детского сада в ЖК «Каскад Парк» завершили в Подольске

Завершилось строительство детского сада на 160 мест в жилом комплексе «Каскад Парк». Дошкольное учреждение соответствует всем современным требованиям.
В здании разместились учебные и игровые классы, спальни, столовая с кухней, кабинеты психолога и логопеда, актовый и спортивный залы.
Также в новом детском саду есть медицинский кабинет, пищеблок, служебно-бытовые помещения для персонала. Сейчас застройщик завозит новую мебель и оборудование. На территории скоро сделают игровые и спортивные площадки.
C 1 сентября новый детский сад распахнет свои двери для 160 малышей.
«Напомню, что в прошлом году рядом открыли школу на 360 мест. Сейчас ее посещают юные жители жилого комплекса, а также деревень Поливаново, Чулпаново и других ближайших населенных пунктов» — отметил глава Подольска Григорий Артамонов.
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