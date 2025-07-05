Строительство детского сада в ЖК «Каскад Парк» завершили в Подольске

Завершилось строительство детского сада на 160 мест в жилом комплексе «Каскад Парк». Дошкольное учреждение соответствует всем современным требованиям.

В здании разместились учебные и игровые классы, спальни, столовая с кухней, кабинеты психолога и логопеда, актовый и спортивный залы.

Также в новом детском саду есть медицинский кабинет, пищеблок, служебно-бытовые помещения для персонала. Сейчас застройщик завозит новую мебель и оборудование. На территории скоро сделают игровые и спортивные площадки.