Строительство детского сада в жилом комплексе EVO близится к середине

В жилом комплексе EVO продолжается строительство детского сада. Готовность объекта приближается к 50%. Строители завершили все монолитные работы, заканчивают остекление и активно занимаются фасадными работами, а также монтируют инженерные сети.

Трехэтажное здание будет иметь площадь более 2,5 тысяч квадратных метров. В детском саду откроют восемь групп для детей от 2 до 7 лет. Внутри предусмотрены просторные залы для торжественных мероприятий и занятий спортом, пищеблок и медицинский кабинет. На прилегающей территории расположатся спортивные и игровые площадки, ее благоустроят и озеленят.

Новый корпус войдет в состав образовательного комплекса школы №4, объединяющей с 2024 года пять зданий.