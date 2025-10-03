Строительство детского сада в микрорайоне Восточный проверили в Лобне
Депутат Государственной Думы Ирина Роднина совместно с первым заместителем главы городского округа Лобня Владимиром Зиновьевым и начальником управления культуры администрации Лобни Еленой Уманской оценила ход строительных работ на двух объектах социальной инфраструктуры города. Проверили, как идет строительство детского сада на 200 мест «Золотой петушок» и капитальный ремонт здания бывшей специальной коррекционной общеобразовательной школы.
В детском саду подрядчик завершил демонтаж старого корпуса и приступил к строительно-монтажным работам. На площадке, согласно графику, ведутся земляные работы, уборка мусора и подготовка котлована для фундамента.
Внутри здания специальной коррекционной общеобразовательной школы обновляются полы, потолки, проводится замена батарей, строительство новых санузлов и выполняется отделка помещений. При проведении работ особое внимание уделяется созданию комфортных условий для детей.
Завершить ремонт планируется в конце 2025 года. В обновленном здании разместятся школа мозаики Димитрия Котова и филиал Дома культуры «Красная Поляна».
«Спасибо всем строителям за ответственный подход и высокое качество выполняемых работ! Мы уверены, что новые объекты станут значимым вкладом в развитие нашего города и обеспечат комфортные условия для наших детей и семей», — отметил Владимир Зиновьев.