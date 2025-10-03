Строительство детского сада в микрорайоне Восточный проверили в Лобне

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина совместно с первым заместителем главы городского округа Лобня Владимиром Зиновьевым и начальником управления культуры администрации Лобни Еленой Уманской оценила ход строительных работ на двух объектах социальной инфраструктуры города. Проверили, как идет строительство детского сада на 200 мест «Золотой петушок» и капитальный ремонт здания бывшей специальной коррекционной общеобразовательной школы.

В детском саду подрядчик завершил демонтаж старого корпуса и приступил к строительно-монтажным работам. На площадке, согласно графику, ведутся земляные работы, уборка мусора и подготовка котлована для фундамента.

Внутри здания специальной коррекционной общеобразовательной школы обновляются полы, потолки, проводится замена батарей, строительство новых санузлов и выполняется отделка помещений. При проведении работ особое внимание уделяется созданию комфортных условий для детей.