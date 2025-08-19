Строительство детского сада началось на улице Калинина в Озерах

В Озерах на улице Калинина начинается строительство нового детского сада. Строители уже вышли на объект и сейчас готовят территорию: проводят расчистку и прокладывают временные инженерные сети.

В новый садик переедут воспитанники детсада на улице Высокополянской. Он будет двухэтажным, общей площадью 2436 квадратных метров. Проект предусматривает наличие специализированных помещений, включая комнату хранения детских колясок, музыкальную студию, просторный спортзал и отдельные зоны для физических упражнений.

«Через год, в 2026 году, при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева здесь откроется современное дошкольное учреждение, где будут созданы все условия для гармоничного развития и воспитания 125 юных озерчан», — отметил Александр Гречищев.