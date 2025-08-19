Строительство детского сада началось на улице Калинина в Озерах
В Озерах на улице Калинина начинается строительство нового детского сада. Строители уже вышли на объект и сейчас готовят территорию: проводят расчистку и прокладывают временные инженерные сети.
В новый садик переедут воспитанники детсада на улице Высокополянской. Он будет двухэтажным, общей площадью 2436 квадратных метров. Проект предусматривает наличие специализированных помещений, включая комнату хранения детских колясок, музыкальную студию, просторный спортзал и отдельные зоны для физических упражнений.
«Через год, в 2026 году, при поддержке нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева здесь откроется современное дошкольное учреждение, где будут созданы все условия для гармоничного развития и воспитания 125 юных озерчан», — отметил Александр Гречищев.
Первый камень и капсулу времени с посланием потомкам в основание нового детского сада заложили в день столетия Озер глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Госдумы Никита Чаплин и председатель совета депутатов муниципалитета Николай Братушков, а также юные жители города — будущие воспитанники сада.
Дети вложили внутрь капсулы письмо грядущим поколениям озерчан и собственные рисунки. Для сохранности после торжественной церемонии капсулу временно убрали со стройплощадки под ответственное хранение и вернут на место, когда строители закончат работы по заливке фундамента.