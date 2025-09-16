Строительство детского сада начали на Большевистской улице в Дмитрове

К 2026 году на Большевистской улице откроют двухэтажное здание, установят прогулочные площадки с игровыми комплексами, оборудуют спортивный и актовый залы, современный пищеблок.

Детский сад будет рассчитан на 130 мест. Строительство ведется застройщиком из материалов Дмитровского завода МЖБК и станет важным шагом в улучшении инфраструктуры округа.

«Также мы четыре месяца назад заложили еще один детский сад на 100 мест в микрорайоне ДЗФС. Он будет готов уже к 1 сентября 2026 года», — сообщил руководитель проекта специализированного застройщика «Недвижимость. Город Дмитров» Дмитрий Кононенко.