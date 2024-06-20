Строительство детского сада на улице Борисова в Лобне завершат в августе

Фото: Администрация г.о. Лобня

Первый заместитель главы Лобни Владимир Зиновьев осмотрел прогресс строительства детского сада по адресу улица Борисова, 22. Строительная готовность объекта составляет свыше 40%.

Владимир Анатольевич сообщил, что на стройплощадке трудятся 45 рабочих и задействовано две машины спецтехники. Проходят работы по монтажу инженерных сетей, отделке помещений и кровельным работам. Строители уже начали фасадные работы и благоустройство территории.

Напомним, что данный проект был приостановлен в 2017 году, но теперь включен в государственную программу.

В новом детском саду будут созданы условия для занятий 100 детей. Здесь разместятся пять возрастных групп, музыкальный и физкультурный залы, медицинские кабинеты, пищеблок и помещения для охраны. Завершение строительства запланировано на конец августа текущего года.

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