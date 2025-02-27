Строительство детского сада на 60 мест началось в ЖК «Одинцово-1»

Здесь, в новом детском саду, обустроят комфортные и функциональные помещения, включая групповые комнаты, методический и медицинский кабинеты. Также предусмотрен пищеблок, где будет организовано полноценное и качественное питание для детей, а кружковая комната станет местом для занятия творчеством и использованием дополнительных образовательных программ.

Стоит отметить, что на территории детского сада будут установлены современные игровые и спортивные площадки с навесами, что обеспечит безопасность и комфорт для детей в любое время года. Кроме того, планируется провести комплексное благоустройство территории, что сделает ее приятной и удобной для прогулок и активного отдыха.

Жилой комплекс «Одинцово-1» от компании «ПИК» уже обрел популярность, так как в нем открыты две школы, способные принять 1160 учеников, а также четыре детских сада — три из которых вмещают по 60 воспитанников, и один, рассчитанный на 350 мест. Скоро планируется открыть поликлинику и еще четыре детских сада, в том числе два на 60 мест, один на 120 мест и один на 350 воспитанников.