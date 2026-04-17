Строительство детского сада на 330 мест завершат в Ленинском округе к осени

В жилом комплексе «1-й Южный» Ленинского округа продолжается строительство детского сада на 330 мест. Готовность объекта достигла 50 процентов, завершить работы планируют к августу.

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков и глава Ленинского городского округа Станислав Каторов осмотрели ход строительства дошкольного учреждения. Объект возводят в районе активной жилой застройки, где растет потребность в социальной инфраструктуре.

По данным администрации, на площадке ежедневно работают более 75 человек. Строители сосредоточены на внутренних работах. Они монтируют системы водоснабжения и отопления, устанавливают вентиляцию и прокладывают электросети. Также ведется устройство полов, установка окон и подготовка фасада.

Глава округа отметил значимость проекта для жителей района.

«Строительная готовность объекта в настоящее время составляет 50 процентов. К августу планируется завершение всех работ. Детский сад возводится в активно заселяющемся микрорайоне, где социальные объекты особенно востребованы», — сказал Станислав Каторов.

Здание будет трехэтажным, его площадь составит около 4,6 тысячи квадратных метров. В детском саду разместят 13 групп для детей от 2 до 7 лет. На первом этаже предусмотрены ясельные группы, медицинский блок, пищеблок и столовая для персонала. Второй этаж отведут под игровые и учебные помещения для детей 4–6 лет, а также спортивный зал и кабинеты специалистов. На третьем этаже оборудуют группы для старших дошкольников, музыкальный зал и методический кабинет.

После ввода в эксплуатацию учреждение обеспечит местами более 300 детей. Это позволит снизить нагрузку на существующие детские сады и повысит доступность дошкольного образования в микрорайоне «1-й Южный».