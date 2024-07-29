Строительство детского сада на 250 мест завершат в Подольске в августе

Инспекторы Главного государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства детского сада в Подольском округе. Завершение работ запланировано на август 2024 года.

Эксперты провели отбор образцов кернов, а также оценили местоположение элементов благоустройства в соответствии с генеральным планом.

Строительство детского сада на улице Вокзальной началось в сентябре 2022 года. Степень готовности объекта уже достигла 98%. В настоящее время подрядчики занимаются прокладкой наружных инженерных сетей, обустраивают территорию и устанавливают мебель.

Здание площадью более 3,6 тысячи квадратных метров включает групповые комнаты, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для логопеда и психолога, а также классы детского творчества и медицинский и пищевой блоки. Прилегающая территория озеленена, также оборудованы теневые навесы и детская и спортивная площадки.

Дошкольное учреждение сможет разместить 250 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, разбитых на 12 групп. Часть малышей перейдет в новый детский сад из соседних учреждений, где текущее наполнение составляет 120% от проектной мощности.

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