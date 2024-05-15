Строительство детского сада на 225 мест началось в Мытищах | 360°

15 мая 2024, 13:45
Строительство детского сада на 225 мест началось в Мытищах
Инспекторы Главстройнадзора Московской области проверили, как идет строительство детского сада в Мытищах. Новое дошкольное учреждение на 225 мест возведут в микрорайоне Метровагонмаш.
Строители уже вырыли котлован и приступили к монтажу фундаментной плиты.
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По проекту новый детский сад будет трехэтажным. В здании расположатся девять групп, спальни, игровые, гардеробные комнаты, столовая и медицинский кабинет, а также спортивные и музыкальные залы.
Завершение строительства намечено на четвертый квартал 2025 года.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
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Мытищи
Строительство
Детские сады
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